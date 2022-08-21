تجدد الاشتباكات بين الميليشيات غربي ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تجددت الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في منطقة «الشبيكة» بمدينة العجيلات، غربي ليبيا، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وهاجمت ميليشيا تابعة لـ«محمد بحرون»، الملقّب بـ«الفار»، والمطلوب على ذمة قضايا إرهاب، تمركزات ميليشيا «عمار بلكور»، للقبض على عددٍ من أفرد الأخيرة، بينما أفادت مصادر محلية بتعرّض منزل للاحتراق جراء الاشتباكات. وفي مطلع يونيو الماضي، شنت ميليشيا مسلحة حملة على المدينة ضد ميليشيا أخرى، استمرت نحو أسبوع، وخلّفت وراءها عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، بين قتلى ومصابين، إضافة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة.

ويعود الصراع إلى الخلافات حول مناطق النفوذ، حيث تسعى المجموعات المسلحة بمدينة الزاوية إلى مدّ سيطرتها إلى أماكن أخرى، ودخلت قبل ذلك في اشتباكات مع ميليشيات في ورشفانة ومناطق أخرى بالغرب الليبي.

وفي سياق آخر، بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أمس، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى طرابلس كارولين هورندال، تطورات العملية السياسية في ليبيا واستعراض الجهود المحلية والدولية في البحث عن حل للأزمة بين جميع الأطراف، والعمل على التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة والوصول إلى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

أكد اللافي بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي، على أهمية تنسيق الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، معتبراً أن استكمال التوافق على ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل.

وفي جنوب ليبيا، عرض مجلس «بلديات فزان»، 10 مطالب على حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب بعد نحو أسبوعين من حادث انفجار صهريج وقود في مدينة «بنت بية» أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة العشرات.

وطالب المشاركون في الاجتماع، بتنمية المنطقة الجنوبية اقتصاديًا، واعتبار ضحايا حريق الصهريج «شهداء واجب»، وتفعيل جهاز الإسعاف الطائر ودعم هيئة السلامة الوطنية بسيارات الإطفاء.

ووقع حادث «بنت بية» مطلع شهر أغسطس الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع الأهالي لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار أسفر عن وفاة 26 شخصًا.