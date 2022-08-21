السعودية تكشف حالة مواطنين مصابين في حادث بتركيا

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا، أنها تلقت من الجهات المختصة التركية نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عدداً من السياح في مدينة "ريزا" شمال تركيا، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون. وقالت السفارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): «إنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة». وبينت السفارة أن «عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطناً، منهم (6) يرقدون في المستشفى، مؤكدة أنها تتابع بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث».