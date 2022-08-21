مدعي «الجنائية الدولية» يزور الخرطوم

الخرطوم (الاتحاد)

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى الخرطوم في زيارة تستمر 5 أيام يسافر خلالها إلى إقليم دارفور.

وتنظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ظلت ترتكب في إقليم دارفور منذ العام 2003، وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص، وأدت إلى نزوح ولجوء نحو 5 ملايين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي زيارة خان، التي تعتبر الثانية له للسودان، في وقت تتزايد فيه الضغوط من أجل تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من معاونيه من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، إثر اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

ويقول قانونيون ومتضررون من الحرب إن تأخير تسليم البشير والمتهمين الآخرين أضر بقضية الضحايا وشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب خلال الفترة الأخيرة.