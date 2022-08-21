الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

20 قتيلاً وتدمير آلاف المنازل جرّاء فيضانات في أفغانستان

20 قتيلاً وتدمير آلاف المنازل جرّاء فيضانات في أفغانستان
22 أغسطس 2022 00:56

كابول (وكالات)

أخبار ذات صلة
فيضانات وانهيارات أرضية تقتل العشرات في الهند
15 قتيلاً بفيضانات وانهيارات أرضية في الهند

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم جرّاء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت في ولاية «لوكر» شرق أفغانستان حيث دمّر أكثر من ثلاثة آلاف منزل، وفق ما أعلن مسؤولون أمس. وأفاد مكتب حاكم الولاية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الأول، أسفرت أيضاً عن إصابة 30 شخصاً بجروح.
كما دمّرت الفيضانات عشرات القنوات وحوالي 5 ألاف فدان من الأراضي الزراعية ونفق على إثرها نحو ألفي رأس من الماشية.
تودي الفيضانات والأمطار الغزيرة بعشرات الأفغان كل عام، خصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة حيث تواجه منازل رديئة البناء خطر الانهيار. وأفادت حكومة الولاية أن قوات الأمن ومنظمات الإغاثة تجلي السكان إلى أماكن آمنة بعدما دمّرت منازلهم.
وحضّ الناطق باسم الحكومة بلال كريمي في بيان منفصل المجتمع الدولي على تقديم المساعدات.
وقال: «نطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الأفغان في هذه الفترة الصعبة وعدم ادخار أي جهد لمساعدة الضحايا».
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنها تتوقع هطول مزيد من الأمطار وحدوث فيضانات في 21 ولاية خلال الأيام المقبلة.

أفغانستان
فيضانات
آخر الأخبار
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
عربي ودولي
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
اليوم 16:58
أرشيفية
الاقتصادي
فورد تؤكد إلغاء 3 آلاف وظيفة
23 أغسطس 2022
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
الرياضي
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
23 أغسطس 2022
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
دنيا
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
23 أغسطس 2022
أرشيفية
ثقافة
تفكيك قنبلة اكتشفت في مهرجان ثقافي بالسويد
اليوم 23:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©