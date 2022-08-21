20 قتيلاً وتدمير آلاف المنازل جرّاء فيضانات في أفغانستان

كابول (وكالات)

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم جرّاء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت في ولاية «لوكر» شرق أفغانستان حيث دمّر أكثر من ثلاثة آلاف منزل، وفق ما أعلن مسؤولون أمس. وأفاد مكتب حاكم الولاية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الأول، أسفرت أيضاً عن إصابة 30 شخصاً بجروح.

كما دمّرت الفيضانات عشرات القنوات وحوالي 5 ألاف فدان من الأراضي الزراعية ونفق على إثرها نحو ألفي رأس من الماشية.

تودي الفيضانات والأمطار الغزيرة بعشرات الأفغان كل عام، خصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة حيث تواجه منازل رديئة البناء خطر الانهيار. وأفادت حكومة الولاية أن قوات الأمن ومنظمات الإغاثة تجلي السكان إلى أماكن آمنة بعدما دمّرت منازلهم.

وحضّ الناطق باسم الحكومة بلال كريمي في بيان منفصل المجتمع الدولي على تقديم المساعدات.

وقال: «نطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الأفغان في هذه الفترة الصعبة وعدم ادخار أي جهد لمساعدة الضحايا».

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنها تتوقع هطول مزيد من الأمطار وحدوث فيضانات في 21 ولاية خلال الأيام المقبلة.