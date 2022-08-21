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مصر تعزي العراق في حادث انهيار كربلاء

مصر تعزي العراق في حادث انهيار كربلاء
21 أغسطس 2022 22:25

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن «عميق التعازي وبالغ المواساة» للعراق جراء حادثة مزار تعرض للانهيار غربي محافظة كربلاء 120 كيلومترا جنوبي بغداد.

وجاء في بيان صحفي لوزارة الخارجية المصرية: «تؤكد مصر، حكومة وشعباً، على تضامنها الكامل مع العراق الشقيق في هذا الحادث المُفجِع، متطلعةً إلى نجاح الجهود المضنية الجارية لإنقاذ العالقين».

وفي سياق متصل، ذكرت فرق الدفاع المدني العراقية اليوم الأحد أنها تمكنت من انتشال 6 جثث من تحت ركام حادث انهيار مزار قطارة الإمام علي غربي محافظة كربلاء.

وشدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في بيان صحفي اليوم، على أهمية بذل الجهود من قبل فرق الإنقاذ في الدفاع المدني وأداء الواجب على أتم وجه.

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المصدر: وكالات
مصر
العراق
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