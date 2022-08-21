انهيار كربلاء الترابي.. انتشال 5 جثث

انتشلت فرق الإنقاذ العراقية جثث خمسة أشخاص حتى الآن، هم امرأتان ورجل وطفل، من تحت الأنقاض إثر انهيار تلّ ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء في جنوب العراق، كما افاد الدفاع المدني، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ متواصلةً منذ أكثر من 24 ساعة. وحتى بعد مساء الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الاشخاص الذين لا يزالون عالقين في المكان. وذكر مصوّر لـ«فرانس برس» أن قوات أمنية ومن الجيش موجودة في المكان لدعم جهود الإنقاذ، فيما كانت عائلات تنتظر في محيط المكان. وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العميد عبد الرحمن جودت "عثرنا على خمس جثث لامرأتين ورجل وطفل"، مشيراً إلى أن جثّة سادسة لامرأة "يجري العمل لإخراجها من بين الركام". وفيما رجّح أن تكون "هذه الحصيلة نهائية"، أضاف أن "عمليات البحث مستمرة في الموقع حتى يتم مسح كامل الركام للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين". وكان أعلن في وقت سابق انتشال أربع جثث قبل أن تتمكّن فرق الإنقاذ من انتشال جثّة الطفل. وفي وقتٍ سابق، رجّح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر وجود "ستّة إلى ثمانية أشخاص عالقين" تحت الركام. ومنذ ليل السبت، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، وقالت إنهم "بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي". وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفلاً من الأنقاض محملاً على حمّالة ووجهه وجسده مغطى بالتراب.