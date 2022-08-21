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عربي ودولي

اشتعال النيران في حافلة تقل مهاجرين في بلغاريا

تعبيرية
21 أغسطس 2022 20:03

ذكرت تقارير إعلامية في بلغاريا أن حافلة تقل 30 مهاجرا اشتعلت بها النيران بعد اصطدامها بشجرة صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل السائق وإصابة سبعة ركاب.

وقالت التقرير: إن الركاب، الذين قيل إنهم من أفغانستان، عثرت عليهم الشرطة بمنطقة أشجار قريبة من موقع الحادث، وهو ليس بعيدا عن الحدود مع صربيا، بالقرب من بلدة جوديتش بغربي بلغاريا.

ولم يتم التأكد بعد ما إذا كان المهاجرون كانوا يحاولون الوصول إلى صربيا، حيث تعتبر بلغاريا عادة دولة عبور للمهاجرين من المناطق التي تشهد أزمات.

ووفقا لتقارير، وقع الحادث عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، واصطدمت بشجرة، ما أدى إلى اشتعال النيران بها. ولم ترد معلومات عن جنسية السائق الذي توفي في الحادث.

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المصدر: وكالات
بلغاريا
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