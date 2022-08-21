16 قتيلاً باصطدام شاحنة بحافلة في روسيا

قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب ثلاثة بعد اصطدام شاحنة بحافلة صغيرة في منطقة أوليانوفسك الروسية اليوم.
وقالت أجهزة إنفاذ القانون في منطقة أوليانوفسك إنه وفقا لبيانات أولية لم يبطئ سائق شاحنة لنقل البضائع الثقيلة سرعته في الوقت المناسب وصدم حافلة صغيرة متوقفة كانت تنتظر في صف من السيارات بسبب أعمال على الطريق في موقع الحادث ، حيث حُشرت الحافلة الصغيرة بين شاحنتين.
ونقلت وسائل الإعلام عن شهود أن شاحنة خرجت عن مسارها واصطدمت بحافلة صغيرة كانت تسير في الاتجاه المعاكس بالقرب من بلدة نيكولاييفكا صدمتها أيضا شاحنة أخرى من الخلف وقت الحادث.