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التحقيقات تكشف مفاجآت بقضية مقتل ابنة صديق بوتين

الشرطة الروسية (أرشيفية)
21 أغسطس 2022 19:05

قالت لجنة التحقيقات الروسية في مقتل داريا دوجينا، ابنة الفيلسوف والسياسي الروسي، ألكسندر دوجين، إن البيانات التي تم الحصول عليها، تشير إلى أن الجريمة مدبرة ومخطط لها مسبقا.

وأوضحت لجنة التحقيقات أنه "في الوقت الحالي ثبت أن عبوة ناسفة زرعت أسفل السيارة من جانب السائق.

وتوفيت داريا دوجينا، التي كانت تقود السيارة، على الفور"، بحسب قناة "آر تي عربية" الروسية.

يواصل المحققون والمتخصصون من لجنة التحقيق الروسية الخاصة العمل في مكان الحادث، كما وقام خبراء المتفجرات بفحص السيارة المحترقة، وتم نقلها إلى موقف سيارات خاص.

كانت دوجينا ابنة المنظّر المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقيت حتفها فيما كان يشتبه أنها محاولة اغتيال وقعت بالقرب من موسكو أمس السبت ، بحسب ما قاله محققون. وبحسب المحققين، فقد انفجرت السيارة التي كانت تقلها دوجينا مساء أمس السبت في إحدى ضواحي موسكو مساء أمس.

وأشارت النتائج الأولية إلى أنه قد تم تثبيت عبوة ناسفة في السيارة التي انفجرت. يشار إلى أن المؤلف والفيلسوف 60 عاما غالبا ما يوصف بأنه له تأثيراً كبيراً على الرئيس الروسي، ويُعتقد أنه مصدر أفكار لهجوم البلاد على أوكرانيا. 

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المصدر: وكالات
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