الثلاثاء 23 أغسطس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
مونشنجلادباخ يرفض بيع مانو كونيه
«هان راستبان» يحلق بكأس زايد في بولندا
مبادرة المعسكر الصيفي تختتم محطة الجزيرة
«ساذجة للغاية».. من خطف الخبز من أفواه دورتموند؟
«الكاف» يستعين بـ «الرنين المغناطيسي» لكشف تزوير الأعمار
«أبيض الإمبراطور» يتألق تحت أنظار رودولفو
أرتيتا يطالب «المدفعجية» بـ «طلقات قوية»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
العثور على جثة مسؤول أوكراني كبير مقتول بمنزله
عناصر من الشرطة الأوكرانية (أرشيفية)
21 أغسطس 2022 18:34
عُثر على مسؤول محلّي في جهاز الأمن الأوكراني ميتاً في منزله في وسط أوكرانيا، حسبما أعلنت النيابة العامة الأحد.
وقالت النيابة العامة عبر "تلغرام" إن زوجة أولكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء السبت صوت رصاص صادر من شقّتهما في كروبيفنيتسكي قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف.
وأضافت النيابة أن الشرطة فتحت تحقيقاً للتوصّل إلى أسباب الوفاة، من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحقّقون.
من جهته، أكد المسؤول المحلي المنتخب أندري لافروس على "تلغرام"، أن المسؤول قتل نفسه بإطلاق النار على رأسه.
ويدير ناكونيتشني المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد منذ يناير 2021.
وأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس وحدة أمن الدولة إيفان باكانوف في يوليو، متهماً إياه بعدم بذل جهود كافية لمحاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو التي هاجمت أوكرانيا في فبراير.
أخبار ذات صلة
أوكرانيا تحظر التجمعات في عيد الاستقلال
روسيا تنشر صور منفذة جريمة مقتل ابنة صديق بوتين
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
الأكثر قراءة
عربي ودولي
صور.. الديوان الملكي الأردني يهنئ بمناسبة خطوبة ولي العهد
17 أغسطس 2022
عربي ودولي
من هي السعودية رجوة خطيبة ولي عهد الأردن؟
17 أغسطس 2022
دنيا
أغذية ترفع بصورة حادة مستويات السكر في الدم
18 أغسطس 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
اليوم 16:58
الاقتصادي
فورد تؤكد إلغاء 3 آلاف وظيفة
23 أغسطس 2022
الرياضي
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
23 أغسطس 2022
دنيا
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
23 أغسطس 2022
ثقافة
تفكيك قنبلة اكتشفت في مهرجان ثقافي بالسويد
اليوم 23:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©