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تنفيذاً لقرارها السابق... الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران

تنفيذاً لقرارها السابق... الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران
21 أغسطس 2022 18:12

في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 2022 بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن، فقد أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعودة سعادة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة. 

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن ذلك يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق  الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.

وأكدت الوزارة أن سعادة السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام القادمة وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
إيران
الإمارات
عبدالله بن زايد
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