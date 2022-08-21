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البيت الأبيض يكشف الوضع الصحي للسيدة الأميركية الأولى

البيت الأبيض يكشف الوضع الصحي للسيدة الأميركية الأولى
21 أغسطس 2022 17:58

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن نتيجة اختبارين أجريا للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن للكشف عن كوفيد-19 جاءت سلبية، بعدما أمضت خمسة أيام في العزل بعد فحص أظهر إصابتها بالمرض.

وقال المتحدث باسمها في بيان: «بعد البقاء في العزل لمدة خمسة أيام وتلقي نتائج سلبية لاختبارين متتاليين للكشف عن كوفيد-19، ستغادر السيدة الأولى ساوث كارولاينا في وقت لاحق اليوم إلى ديلاوير».

وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن نتيجة اختبار كوفيد-19 للسيدة الأولى جاءت إيجابية وأنها تعاني أعراضاً خفيفة. وتعافى الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه مؤخراً من الفيروس. 

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