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روسيا تدمر مستودعاً لصواريخ «هايمرس« الأميركية في أوديسا

قاذفة هايمرس الأميركية
21 أغسطس 2022 17:48

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن صواريخها من طراز كاليبر دمرت مستودعاً للذخيرة يحتوي على صواريخ هيمارس أميركية الصنع في منطقة أوديسا جنوب شرق أوكرانيا، بينما قالت كييف إن الصواريخ الروسية ضربت مخزناً للحبوب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ كاليبر المنطلقة من البحر دمرت مستودعاً كان يضم أيضاً أنظمة غربية مضادة للطائرات.

وقال متحدث باسم الإدارة المحلية في أوديسا إن صاروخين جرى اعتراضهما فوق البحر، لكن ثلاثة ضربت أهدافاً زراعية.

وقال المتحدث سيرهي براتشوك على تيليجرام إن الضربة لم تسفر عن سقوط مصابين.

وأشار إلى أن خبراء متفجرات ومحققين يعملون في موقع الضربة في مخزن الحبوب.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من التقارير الواردة من ميدان المعركة.

 

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المصدر: وكالات
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