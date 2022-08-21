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زيارة جديدة لمسؤول أميركي لتايوان وسط التوتر مع الصين

من مناورات الصين
21 أغسطس 2022 17:54

وصل حاكم ولاية إنديانا الأميركية إلى تايبه، اليوم الأحد، ليصبح بذلك أحدث مسؤول أميركي يزور تايوان متحدياً ضغوط الصين التي ترفض مثل تلك الزيارات.

وتعتبر الصين أن تايوان، المحكومة ديمقراطياً، جزء من أراضيها على الرغم من اعتراضات قوية من حكومة تايبه.

وأجرت الصين مناورات حربية وتدريبات عسكرية قرب الجزيرة منذ زارتها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ليومين هذا الشهر.

وفي الأسبوع الماضي، زارت مجموعة ثانية من النواب الأميركيين تايوان.

وكتب الحاكم إريك هولكوم في تغريدة أنه سيزور أيضاً كوريا الجنوبية، بينما قال مكتب الرئاسة التايوانية إنه سيلتقي بالرئيسة تساي إينج-وين صباح الاثنين.

وقال هولكوم: «أنا متحمس لقضاء هذا الأسبوع في بناء صلات جديدة وتعزيز علاقات طويلة الأمد وتقوية الشراكة المحورية مع تايوان وكوريا الجنوبية».

ووصف زيارته لتايوان وكوريا الجنوبية بأنها «رحلة تنمية اقتصادية» مشيراً إلى أنه أول حاكم لولاية أميركية يزور تايوان منذ بدء جائحة كوفيد-19 قبل أكثر من عامين.

وتابع قائلاً في التغريدة: «وفدنا سيمضي هذا الأسبوع وهو يجتمع مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومؤسسات أكاديمية لإضافة مزيد من القوة للصلات الاقتصادية والأكاديمية والثقافية التي تربط إنديانا بتايوان وكوريا الجنوبية».

ولم يصدر بعد رد من الصين على وصوله تايوان. 

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المصدر: وكالات
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