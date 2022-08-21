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21 قتيلاً و117 جريحاً في الهجوم على فندق بالصومال
من الصومال
21 أغسطس 2022 17:37
أعلن وزير الصحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية علي حاجي، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية على فندق «حياة» بالعاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 117 آخرين.
وقام الوزير بجولة تفقدية إلى كافة المستشفيات التي استقبلت القتلى والجرحى.
وأكد قائد الشرطة الوطنية اللواء حسن عبدي محمد حجار أن القوات الأمنية أنهت منتصف الليلة الماضية الهجوم على الفندق.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عنه القول اليوم إن القوات الأمنية أنقذت أكثر من 106 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، كانوا محاصرين في موقع الهجوم.
وبدأت حركة الشباب الإرهابية الهجوم على الفندق مساء أمس الأول الجمعة.
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المصدر: وكالات
حركة الشباب
الصومال
الإرهاب
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