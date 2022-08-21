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رجل يصطدم بسيارته مبنى بمطار ميونيخ الألماني

مطار ميونيخ
21 أغسطس 2022 17:32

اصطدم رجل ألماني بسيارته بمبنى فندق ملحق بمطار ميونيخ بجنوب ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الأحد، إنه تم إخلاء الفندق صباح اليوم، لأنه كان يشتبه في مواجهة خطر انهياره.

ولكن هيئة الإغاثة الفنية أعلنت بعد ذلك بوقت قصير زوال الخطر، موضحة أنه لم يتعرض المبنى لأضرار جراء الحادث.

يشار إلى أن سائق السيارة أصيب إثر الحادث وتم نقله إلى المستشفى.

يذكر أن الرجل اصطدم في البداية بسيارة أحد معارفه بعد نقاش حاد معه، ثم انزلق عن طريق السيارات.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة أنه وفقاً للمعلومات الحالية لم يصب أي أشخاص آخرين، وقالت إنه يشتبه أن الرجل كان مخموراً.

وكتبت الشرطة في بيان: «سيظهر فحص الدم إذا ما كان الرجل مخموراً أم لا، أو كان تحت تأثير أي مادة مخدرة أخرى أم لا».

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