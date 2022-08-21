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تكليف الآلاف من الشرطة بملاحقة مشعلي الحرائق بفرنسا
من حرائق الغابات بفرنسا
21 أغسطس 2022 16:58
تعتزم فرنسا تخصيص ثلاثة آلاف شرطي لملاحقة مشعلي الحرائق، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على حرائق غابات مدمرة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، إن «رجال شرطة البيئة» سيكونون مكلفين بمتابعة الجرائم البيئية وخاصة الحرق العمد.
وأوضح أن الهدف هو أن يكون هناك أفراد أمن متخصصون في الجرائم البيئية في كل لواء شرطة.
وتكافح فرق الإطفاء الفرنسية للسيطرة على حرائق الغابات في الكثير من مناطق البلاد هذا الصيف، وهي حرائق يصعب السيطرة عليها بالنظر لفترات الجفاف الطويلة.
ويُشتبه في أن بعض الحرائق قد جرى إشعالها عمداً.
ووفقاً لدارمانان، فقد جرى إلقاء القبض على 26 شخصاً أشعلوا حرائق عمداً هذا الصيف، بينما يجري رصد 80 إلى 120 حريقاً جديداً يومياً.
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المصدر: وكالات
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