بالصور.. محاولات لإنقاذ «عالقين» بانهيار ترابي في العراق
من موقع الانهيار
21 أغسطس 2022 16:28
تحاول فرق الإنقاذ العراقية منذ نحو 24 ساعة انتشال ستة أشخاص على الأقل عالقين تحت الركام، إثر انهيار تلّ ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء في جنوب البلاد.
وحتى بعد ظهر الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الأشخاص الذين لا يزالون عالقين في المكان.
وذكر مصوّر من «فرانس برس» أن قوات أمنية ومن الجيش موجودة في المكان لدعم جهود الإنقاذ.
ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال ثلاثة أطفال حتى الآن من تحت الركام، وقالت إنهم «بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي».
وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفلاً من الأنقاض محملاً على حمّالة ووجهه وجسده مغطى بالتراب.
وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس إنه يتوّقع أنه «لا يزال هناك ستّة إلى ثمانية أشخاص عالقين»، تحت الركام، مؤكداً أن «عمليات الإخلاء ما زالت مستمرة حتى الآن» من جهته، أكد مدير إعلام الدفاع المدني عبد الرحمن جودت أن العمل «يتمّ بدقة متناهية للوصول إلى المصابين لأن أي خطأ قد يؤدي إلى انهيارات أخرى».
وتوقّع أن يتمّ «حتى مساء اليوم مسح المنطقة المنهارة بدقة من خلال رفع الأنقاض والركام».
ونقل عن شهود قولهم إنه «لا يزال هناك امرأتان ورجل وطفل» على الأقلّ محاصرين تحت الأنقاض.