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السودان.. البرهان يتفقد المناطق المتضررة من السيول

من سيول السودان
21 أغسطس 2022 16:08

أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) بأن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيجري اليوم الأحد زيارة تفقدية للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول بولايتي النيل الأبيض والجزيرة.

وكان البرهان قد تفقد المتأثرين بالسيول والأمطار بولاية نهر النيل الأسبوع الماضي.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، أنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول.

وقال إن «حالة التأهب مستمرة، ونتوقع مزيداً من الأمطار».

في غضون ذلك، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول لنحو 79 قتيلاً، فضلاً عن إصابة العشرات، فيما بدأ الجيش عملية إنقاذ جوي للمتأثرين في مدينة المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان.

وتجتاح سيول وأمطار غزيرة عدداً من الولايات منذ مطلع الشهر الجاري، مخلفةً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقال المتحدث باسم مجلس الدفاع المدني العميد عبد الجليل عبد الرحيم: إن آخر إحصائية لضحايا السيول صدرت الجمعة، وأشارت لتسجيل 79 قتيلاً وعشرات المصابين، إضافة إلى انهيار أكثر من 15 ألف منزل بشكل كامل، وانهيار جزئي لنحو 22 ألف منزل في المناطق المتضررة.

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المصدر: وكالات
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