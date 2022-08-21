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مقتل جنود بسقوط حافلة في واد بكشمير الباكستانية

أرشيفية
21 أغسطس 2022 15:36

 لقي ما لا يقل عن تسعة جنود باكستانيين حتفهم وأُصيب أربعة آخرون عندما سقطت شاحنتهم في واد بالشطر الباكستاني من كشمير صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكره الجيش وشهود.

وقال مسؤولون عسكريون إن الشاحنة، التي كانت ضمن رتل عسكري، كانت متجهة نحو مانج باجري في منطقة باغ بكشمير الباكستانية عندما وقع الحادث بالقرب من شوجا اباد، قبل نحو 12 كيلومترا من وجهتها، في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم.

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وقال مسؤول عسكري طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "كان هناك 13 جنديا بينهم السائق على متن الشاحنة. توفي سبعة منهم على الفور بينما أصيب الباقون".
وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى في روالاكوت حيث توفي اثنان منهم متأثرين بجراحهما.
وقالت الشرطة المحلية إن الشاحنة سقطت في واد عمقه 150 مترا.

المصدر: وكالات
باكستان
كشمير
الهند
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