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إصابة رئيس وزراء اليابان ب«كورونا»

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
21 أغسطس 2022 15:47

قال مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إنه أُصيب بكوفيد-19 ويتعافى في مقر إقامته الرسمي. وكان من المقرر أن يستأنف كيشيدا، الذي عاد لتوه من إجازة استمرت أسبوعاً، العمل غداً الاثنين ويبدأ جولة خارجية في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء إنه أصيب بالسعال والحمى أمس السبت، وأجرى اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) صباح اليوم الأحد، الذي جاءت نتيجته إيجابية.

وتواجه اليابان ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهري يوليو وأغسطس، مما أضر بالشركات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. 

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المصدر: وكالات
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