الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجيش الأردني يعلن وفاة ضابط إثر تعرضه للسقوط من مظلة

الجيش الأردني يعلن وفاة ضابط إثر تعرضه للسقوط من مظلة
21 أغسطس 2022 14:08

أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد وفاة ملازم أول من قيادة لواء التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قوله، إنه "في الساعة الثامنة من صباح اليوم استشهد الملازم أول، حذيفة وليد جميل آل خطاب إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة".

 

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد والسيسي يتفقدان مشروعاً سياحياً في مدينة العلمين
«لقاء العلمين» يبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات
المصدر: وكالات
الأردن
الجيش الأردني
آخر الأخبار
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
عربي ودولي
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
اليوم 16:58
أرشيفية
الاقتصادي
فورد تؤكد إلغاء 3 آلاف وظيفة
23 أغسطس 2022
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
الرياضي
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
23 أغسطس 2022
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
دنيا
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
23 أغسطس 2022
أرشيفية
ثقافة
تفكيك قنبلة اكتشفت في مهرجان ثقافي بالسويد
اليوم 23:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©