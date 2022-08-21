الجيش الأردني يعلن وفاة ضابط إثر تعرضه للسقوط من مظلة
الجيش الأردني يعلن وفاة ضابط إثر تعرضه للسقوط من مظلة
21 أغسطس 2022 14:08
أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد وفاة ملازم أول من قيادة لواء التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قوله، إنه "في الساعة الثامنة من صباح اليوم استشهد الملازم أول، حذيفة وليد جميل آل خطاب إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة".