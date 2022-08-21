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عربي ودولي

وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية

أرشيفية
21 أغسطس 2022 10:59

 أكد وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، أنه قد يتم إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية خلال الساعات المقبلة بسبب السيول.
وقال في تصريحات لقناة "العربية" إن "حالة التأهب مستمرة، ونتوقع مزيدا من الأمطار".
في غضون ذلك، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول لنحو 79 قتيلا، فضلا عن إصابة العشرات، فيما بدأ الجيش عملية إنقاذ جوي للمتأثرين في مدينة المناقل بولاية الجزيرة وسط السودان.

واجتاحت سيول وأمطار غزيرة عددا من الولايات منذ مطلع الشهر الجاري مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
ونقل موقع "سودان تريبيون" عن المتحدث باسم مجلس الدفاع المدني العميد عبد الجليل عبد الرحيم القول إن آخر إحصائية لضحايا السيول صدرت الجمعة، وأشارت لتسجيل 79 قتيلا وعشرات المصابين، إضافة إلى انهيار أكثر من 15 ألف منزل بشكل كامل، وانهيار جزئي لنحو 22 ألف منزل في المناطق المتضررة.

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المصدر: وكالات
السيول
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