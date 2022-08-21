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نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات

نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
21 أغسطس 2022 10:56

أبقت نيوزيلندا حالة الطوارئ اليوم الأحد في مناطق من الجزيرة الجنوبية التي اجتاحتها الفيضانات في الوقت الذي تقيم فيه السلطات حجم الأضرار في المنطقة التي تضررت بشدة بسبب الأمطار الغزيرة على مدى أربعة أيام.
وأجبرت الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي في المناطق الشمالية والوسطى أكثر من 500 شخص على ترك منازلهم وجعلت بعض تلك المنازل غير صالح للسكنى.
وكانت نيلسون، الواقعة على الساحل الشمالي للجزيرة الجنوبية ولكن الفيضانات التي أغرقت الطرق والمنازل عزلت بلدات في الجزيرة الشمالية.
ولكن السلطات في المنطقة المحيطة بنيلسون قالت إنه لم تقع حوادث خطيرة أو عمليات إجلاء بسبب الطقس خلال الليل.
وقال مسؤولو إدارة الطوارئ " نعمل بأسرع ما يمكن لإعادة الناس إلى منازلهم بأمان".
وأضافوا أن حالة الطوارئ مستمرة في مناطق مارلبورو والساحل الغربي ونيلسون- تاسمان.

 

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المصدر: وكالات
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الفيضانات
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