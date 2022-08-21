انفجارات جديدة في القرم وصاروخ يضرب منطقة قرب محطة نووية
انفجارات جديدة في القرم وصاروخ يضرب منطقة قرب محطة نووية
21 أغسطس 2022 08:34
قال مسؤولون روس وأوكرانيون إن انفجارات جديدة دوت في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا وإن صاروخا روسيا أصاب منطقة سكنية من بلدة في جنوب أوكرانيا، ليست بعيدة عن محطة للطاقة النووية، مما أدى إلى إصابة 12 مدنيا. وقال المسؤولون الأوكرانيون إن هذه الضربة الروسية بالقرب من محطة بيفدينوكراينسك النووية، التي تعرف أيضا بمحطة جنوب أوكرانيا، وقصفا جديدا بالقرب من محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، أثارا مخاوف جديدة من وقوع حادث نووي خلال الأزمة. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات وقعت في بلدات قريبة، من بينها منتجعات يفباتوريا وأولينيفكا وزاوزيورنوي. ووقعت انفجارات واندلعت حرائق في شبه جزيرة القرم في الأسبوع الماضي من بينها انفجار في قاعدة جوية روسية يبدو أنه دمر أعدادا كبيرة من الطائرات وفق صور التقطتها الأقمار الصناعية. ولم يدل المسؤولون الأوكرانيون بأي تعليقات. وقال محللون إن الجيش الأوكراني تمكن من شن هذه الهجمات بفضل المعدات الجديدة التي حصل عليها، وتوقعوا حدوث المزيد من الهجمات. وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل غير مباشر إلى الأحداث في شبه جزيرة القرم في خطابه الليلي المصور، قائلا إن هناك ترقبا في شبه الجزيرة قبيل الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لاستقلال أوكرانيا عن الحكم السوفيتي والتي تحل الأسبوع المقبل.
بعد القصف الذي وقع بالقرب من محطة بيفدينوكراينسك للطاقة النووية، قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف على تيليجرام إن أربعة أطفال من بين الأشخاص الذين أصيبوا. وأسفر الهجوم عن تدمير منازل خاصة وبناية سكنية من خمسة طوابق في فوزنيسنسك التي تبعد حوالي 30 كيلومترا عن المحطة، وهي ثاني أكبر محطة نووية في أوكرانيا. وقال مكتب المدعي العام في منطقة ميكولايف إن 12 مدنيا أصيبوا بجراح. وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بأن عدد المصابين تسعة. وقالت شركة إينرجواتوم في بيان "من المحتمل أن يكون هذا الصاروخ موجها تحديدا إلى محطة بيفدينوكراينسك للطاقة النووية التي حاول الجيش الروسي السيطرة عليها في بداية مارس". ولم ترد روسيا على الفور على هذا الاتهام. ولم تتمكن وكالة رويترز بعد من التحقق من الوضع في فوزنيسنسك. ولم ترد أنباء عن أي أضرار لحقت بمحطة بيفدينوكراينسك. وتبادلت روسيا وأوكرانيا اتهامات جديدة بشأن قصف حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا منذ مارس.