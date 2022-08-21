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رصد أول إصابة بجدري القردة في كوبا

رصد أول إصابة بجدري القردة في كوبا
21 أغسطس 2022 08:16

أعلنت وزارة الصحة الكوبية تسجيل أول حالة من مرض جدري القردة في البلاد السبت بعد تأكيد إصابة سائح ايطالي حالته "حرجة".
وقالت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام "بحالة حرجة وحياته في خطر".
وأضافت أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك الأربعاء، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى "لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها".
وأشارت الوزارة الى أن السائح أقام في منزل مستأجر و"زار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد"، دون أن تحدد عمره أو أي تفاصيل أخرى.
وأكدت الوزارة أنها ستفرض إجراءات للتعامل مع مرض جدري القردة.

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المصدر: وكالات
كوبا
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