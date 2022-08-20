القوات الصومالية تنهي هجوما إرهابيا على فندق في مقديشو
قوات صومالية تنتشر في مقديشو
21 أغسطس 2022 01:50
أنهت القوات الصومالية، هجوما شنّته حركة الشباب الإرهابية الجمعة على فندق في مقديشو وبقيت متحصّنة فيه لأكثر من ثلاثين ساعة، وفق ما أعلن مسؤول أمني قرابة منتصف ليل السبت الأحد. وقال المسؤول، طالبا عدم كشف هويته، إن "قوات الأمن أنهت حاليا الحصار والمسلّحون قتلوا، في الساعة الأخيرة لم تطلق أي عيارات نارية من المبنى في الساعة الأخيرة"، مصيفا أن الحكومة ستقدّم صباح الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم الدامي. وارتفعت حصيلة قتلى اقتحام الحركة الإرهابية لفندق "حياة" إلى 19 شخصا على الأقل، حسبما صرحت الشرطة الصومالية. وأصيب ما لا يقل عن 40 شخصا بجروح بعضها خطير في الهجوم الذي بدأ مساء الجمعة. وقال مدير الفندق إن قوات الأمن استخدمت أسلحة ثقيلة مثل قذائف الهاون وعبوات ناسفة أخرى. وأعلنت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤوليتها عن الهجوم على الفندق. كان انتحاريان يستقلان مركبتين فجرا نفسيهما قبل الهجوم مباشرة وأطلقا النار.