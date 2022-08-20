الأحد 21 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 6 داعشيين بينهم قيادي في العراق

مقاتلة في سلاح الجو في الجيش العراقي (أرشيفية)
21 أغسطس 2022 01:14

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مساء السبت، أن ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلوا بضربة جوية في سلسلة جبال «حمرين» بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.
وأوضح بيان، صادر عن الجهاز، أن من بين القتلى «أبو مريم القحطاني... وكان يُشرف على عمليات اغتيال وخطف للسكان وللقوات الأمنية من خلال نصب السيطرات الوهمية بالقرب من المناطق المحيطة بجبال حمرين».
وجدد جهاز مكافحة الإرهاب، في بيانه، أنه «مستمر بحماية العراق وشعبه من خطر الإرهاب».
كانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، السبت، أن مقاتلات حربية عراقية نفذت ضربات جوية استهدفت تجمعا لتنظيم داعش المتشدد.
 وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة، في بيان صحفي، أن فرقها رصدت تحركات لعناصر داعش الإرهابي بينها قيادات. على إثر ذلك، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربة جوية استهدفت أماكن وجودهم.

أخبار ذات صلة
حرص إماراتي دائم على دعم ضحايا الإرهاب
16 قتيلا واحتجاز رهائن باقتحام فندق في مقديشو
المصدر: د ب أ
الجيش العراقي
داعش
إرهاب
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية
اليوم 10:59
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
عربي ودولي
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
اليوم 10:56
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
الرياضي
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
اليوم 10:49
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
الرياضي
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
اليوم 10:46
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
عربي ودولي
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©