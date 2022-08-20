مقتل 6 داعشيين بينهم قيادي في العراق

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، مساء السبت، أن ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلوا بضربة جوية في سلسلة جبال «حمرين» بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد. وأوضح بيان، صادر عن الجهاز، أن من بين القتلى «أبو مريم القحطاني... وكان يُشرف على عمليات اغتيال وخطف للسكان وللقوات الأمنية من خلال نصب السيطرات الوهمية بالقرب من المناطق المحيطة بجبال حمرين». وجدد جهاز مكافحة الإرهاب، في بيانه، أنه «مستمر بحماية العراق وشعبه من خطر الإرهاب». كانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، السبت، أن مقاتلات حربية عراقية نفذت ضربات جوية استهدفت تجمعا لتنظيم داعش المتشدد. وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة، في بيان صحفي، أن فرقها رصدت تحركات لعناصر داعش الإرهابي بينها قيادات. على إثر ذلك، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربة جوية استهدفت أماكن وجودهم.