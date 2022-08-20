مقتل 100 إرهابي في بوركينا فاسو

واغادوغو (وكالات)

قضت قوات الجيش في بوركينا فاسو على أكثر من مئة عنصر إرهابي خلال عمليّات مختلفة في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأوضحت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو في بيان أن الحملة بدأت خلال الفترة من 15 يوليو الماضي حتى 15 أغسطس الحالي، نفذت خلالها عمليّات محدّدة الأهداف في مناطق الشّمال والشّرق والوسط الشّرقي لمنطقة الساحل ووسطها الغربي، ودمرت قواعد لوجستية للإرهابيين. وكانت عملية أُطلقت في الثامن من أغسطس ضد إرهابيين حاولوا مهاجمة مفرزة «كيلبو» العسكرية في المنطقة الشمالية، قد أتاحت تحييد 50 إرهابياً على الأقل، وفق بيان لهيئة أركان الجيش. وأوضح البيان أن هجوما مضادا شُنّ في اليوم التالي بمؤازرة جوية أتاح تحييد 34 إرهابيا على الأقل واستعادة تجهيزاتهم اللوجستية.