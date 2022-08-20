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الميليشيات تختطف عشرات المدنيين بذمار

الميليشيات تختطف عشرات المدنيين بذمار
21 أغسطس 2022 01:47

عدن (الاتحاد، وكالات)

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تواصلًا لسياستها القمعية وجرائمها بحق المدنيين، داهمت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، قرية في محافظة ذمار، واختطفت عددًا من المدنيين.   وأفادت مصادر محلية بأن حملة مداهمات نفّذتها الميليشيات الحوثية على قرية «كومان سنامة»، في مديرية «الحدا». 
 وبحسب المصادر، فإن الميليشيات الإرهابية اقتحمت عددًا من المنازل واختطفت العشرات منهم إلى العديد من السجون والمعتقلات التابعة لها. 
الجدير بالذكر، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية نفّذت، خلال الأيام الماضية، الكثير من حملات الاختطافات طالت عددًا من المدنيين في ذات المديرية.
وفي سياق أخر، قتل ثلاثة مدنيين، أمس، بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات الحوثية في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن. 
 وبحسب مصادر محلية، فإن عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات انفجرت في ثلاثة مدنيين بمنطقة «بني حسن»، التابعة لمديرية «عبس»، وأودت بحياتهم على الفور.
 ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة طفلين شقيقين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات في مديرية «حريب»، جنوبي محافظة مأرب.
 وتواصل الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المناطق والمحافظات في اليمن حصد أرواح اليمنيين، إذ تشير إحصائيات إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدني نتيجتها خلال السنوات الماضية.
وأمس الأول، أعلن الجيش اليمني، مقتل 13 جنديا وإصابة 27 آخرين بنيران الميليشيات الحوثية خلال 5 أيام، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.
وقال الجيش، في بيان: إن «ميليشيات الحوثي ارتكبت 467 خرقا للهدنة الأممية خلال الـ 5 أيام الماضية، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب».
‏وأضاف البيان أن «الخروقات تنوعت بين محاولات التسلل باتجاه مواقع عسكرية، وإطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 13 جندياً وجرح 27 آخرين».
‏وأشار إلى أن بقية الخروقات تنوعت بين استحداث مواقع وخنادق، وحشد تعزيزات، ونشر طائرات استطلاع مسيّرة في مختلف الجبهات.

ذمار
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الحوثيين
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