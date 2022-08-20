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احتراق 10 آلاف هكتار من غابات محميّة جزائرية

احتراق 10 آلاف هكتار من غابات محميّة جزائرية
21 أغسطس 2022 01:47

الجزائر (وكالات)

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احترق أكثر من 10% من مساحة حديقة وطنية مصنّفة من «اليونسكو» في شمال شرق الجزائر خلال الحرائق الواسعة التي اجتاحت البلاد في الأيام الأخيرة، وفق ما أكد أمس، خبير لوكالة فرانس برس.
وتعتبر حديقة «القالة الوطنيّة» أحد الخزانات الرئيسية للتنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط وتناهز مساحتها الإجمالية 80 ألف هكتار، وقد احترق أكثر من 10 آلاف هكتار منها في الأيام الماضية، وفق الجامعي رفيق بابا أحمد.
وتعد حديقة مدينة «القالة» موطن مئات من أنواع الطيور والثدييات والأسماك التي تمنحها «ثراء بيولوجيا استثنائيا»، كما أكد بابا أحمد الذي تولى سابقا إدارة الحديقة.
ويورد موقع «اليونسكو» الإلكتروني أن «محمية القالة موطن مهم للغاية للطيور ويزورها أكثر من 60 ألف طائر مهاجر كل شتاء».
وتضيف الوكالة التابعة للأمم المتحدة «إنها فسيفساء من النظم البيئية البحرية والكثبان والبحيرات والغابات، بشريطها البحري الغني بالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والأسماك».
يتأثر شمال الجزائر كل صيف بحرائق الغابات، وهي ظاهرة تتفاقم من عام إلى آخر بتأثير تغير المناخ، ما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر.
ويؤكد رفيق بابا أحمد أنه «رغم بعض الاستثناءات، لطالما أثرت الحرائق على الحديقة»، مؤكدا أن «الغابة لا تتعافى، تصبح أقل كثافة وتتطور نحو شجيرات متفرقة، لينتهي بها الأمر إلى تربة جرداء محكوم عليها بالتعرية».

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