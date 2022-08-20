روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوروجيا النووية

اتهم مصدر محلي روسي، الجيش الأوكراني بشن غارة مدفعية على محطة زابوريجيا النووية، السبت. وأضاف المصدر أن القصف نفذ بأسلحة بعيدة المدى. وقال المتحدث باسم إدارة منطقة إنرجودار، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء "تم تسجيل ضربات مدفعية على أراضي محطة زابوروجيا للطاقة النووية"، مضيفا "تم إطلاق النار من الجانب الآخر لنهر الدنيبر". وأوضح المتحدث أن التحقيق جار للتأكد من وجود ضحايا بين موظفي المحطة. تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن تنفيذ هجمات على المحطة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية منذ مارس الماضي. وأثار القصف، الذي تتعرض له المحطة، مخاوف من حدوث كارثة نووية. وقد جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التحذير من حصول كارثة إذا استمر قصف المحطة.