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السودان.. تضرر آلاف العائلات النازحة من الفيضانات والسيول

السودان.. تضرر آلاف العائلات النازحة من الفيضانات والسيول
21 أغسطس 2022 01:47

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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أعلنت سلطات ولاية شمال دارفور عن تضرر 1800 أسرة نازحة تقيم في معسكر «زمزم» من الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة على مدار اليومين السابقين، مشيرة إلى حاجة السكان لمساعدات عاجلة تساعدهم على تجاوز الأوضاع الإنسانية والصحية الحرجة.
وأكدت الغرفة التنفيذية لطوارئ الخريف بمحلية الفاشر على الحاجة الملحة للتدخلات العاجلة لتقييم حجم الأضرار الإنسانية بالمنطقة وبالمخيم، وتحديد كيفية معالجتها والبدء في إجراءات تقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة التي قد يزيد عددها إلى الآلاف، ووضع الخطط الوقائية الصحية المناسبة، إلى جانب العمل على حماية الأطفال من الغرق.
وكانت مناطق واسعة من السودان قد تأثرت بصورة كبيرة بالأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تركت وراءها عشرات الضحايا، وتسببت بتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

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