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بدء حوار وطني شامل في تشاد

بدء حوار وطني شامل في تشاد
21 أغسطس 2022 01:47

نجامينا (وكالات) 

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بدأ الحوار الوطني الشامل في تشاد على الرغم من مقاطعة عدد من مجموعات المعارضة المدنية والمسلحة أمس، على أن يستمر ثلاثة أسابيع بهدف طي صفحة المرحلة الانتقالية والتوصل إلى إجراء انتخابات حرة وديموقراطية.
وافتتح رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي إتنو جلسات الحوار الذي تأجل مرات عدة مؤكداً أنه «يشكل لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا». وأضاف أن الحوار «سيرسم سبل انطلاقة جديدة نحو تشاد مزدهرة متحررة من فترات التوتر».
وتابع: «إنها مسؤولية تاريخية كبيرة وليس أمامنا سوى خيارين: الاضطلاع بها أو الخيانة». 
وقال محمد إدريس ديبي في نهاية خطابه إن «أبواب الحوار لا تزال مفتوحة».
وكان محمد إدريس ديبي تولى السلطة في أبريل 2021 على رأس المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة والده إدريس ديبي، ووعد بتنظيم حوار مع المعارضة للتوصل إلى إعادة السلطة إلى المدنيين خلال مهلة 18 شهرا قابلة للتجديد.

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