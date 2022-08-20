كينيا.. زعيم المعارضة سيطعن في نتائج انتخابات الرئاسة

دافع السياسي الكيني المخضرم رايلا أودينغا، اليوم السبت، عن عزمه الطعن قضائيا في نتائج الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي ووصفها بأنها "مهزلة".

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا فوز وليام روتو نائب الرئيس المنتهية ولايته على أودينغا بهامش يقلّ عن نقطتين مئويتين، وذلك بعد فترة ترقب لنتائج استحقاق التاسع من أغسطس استمرت أياما عدة وسادها التوتر.

ومعسكر أودينغا ليس الجهة الوحيدة التي اعترضت على النتائج، إذ احتج عليها، في تطوّر يثير الاستغراب، أربعة من المفوضين السبعة في الهيئة الانتخابية التي أشرفت على الاستحقاق.

وقال أودينغا، البالغ 77 عاما في مقر إقامته في نيروبي بعد لقائه مسؤولين "نريد إحقاق العدالة لكي يعم السلام".

وتابع "لقد قرّرنا اتّباع القانون واللجوء إلى المحكمة العليا لطرح ما لدينا من أدلة لكي نبيّن أن ما جرى لم يكن انتخابا بل مهزلة".

وبهزيمته في انتخابات التاسع من أغسطس يكون السياسي الكيني المخضرم قد خسر الاستحقاقات الرئاسية الخمسة التي خاضها كافة، على الرغم من أنه حظي في الاستحقاق الأخير بتأييد الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا ودعم حزبه الحاكم.

وكل الاستحقاقات الرئاسية في كينيا منذ العام 2002 شهدت احتجاجات على النتائج، وقد أدت النزاعات التي نجمت عن ذلك إلى أعمال عنف دامية.

وفي أغسطس 2017، ألغت المحكمة العليا الانتخابات بعدما رفض أودينغا الاعتراف بفوز كينياتا. وشهدت البلاد، على إثر ذلك، احتجاجات قتل فيها العشرات.

وشهدت كينيا، في العام 2007، أسوأ أعمال عنف اندلعت على خلفية استحقاق انتخابي، إذ قضى حينها أكثر من 1100 شخص في أعمال عنف.

تنقضي مهلة تقديم أودينغا أو أي معترض آخر طعنا بالنتائج أمام المحكمة العليا الاثنين الساعة 11,00 ت غ.

بعد تقديم الطعن، أمام الهيئة، المؤلفة من سبعة قضاة، 14 يوما لإصدار قرار. وإذا أمرت بإلغاء النتائج، سيتعين تنظيم انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. أخبار ذات صلة الإمارات تهنئ كينيا بنجاح العملية الانتخابية رئيس كينيا المنتخب يتعهد بتلبية توقعات شعبه

المصدر: آ ف ب