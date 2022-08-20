ارتفاع حصيلة قتلى اقتحام الفندق في مقديشو

ما يزال الهجوم الذي يشنه إرهابيون مسلحون على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو مستمرا، اليوم السبت. وارتفع، حتى الآن، عدد القتلى إلى 19 شخصا على الأقل حسبما صرحت الشرطة الصومالية. وأصيب ما لا يقل عن 40 شخصا بجروح بعضها خطير في الهجوم الذي بدأ مساء أمس الجمعة. في غضون ذلك، ما تزال القوات الأمنية الصومالية تحاول السيطرة على الوضع في فندق "حياة". وقال مدير الفندق إن قوات الأمن استخدمت أسلحة ثقيلة مثل قذائف الهاون وعبوات ناسفة أخرى. تم تأمين أجزاء من الفندق من قبل الشرطة، لكن ما زال الإرهابيون يتحصنون في الفندق، بحسب أحد أفراد قوات الأمن. وقيل إن الإرهابيين موجودين في الطوابق العليا من الفندق. افترضت قوات الأمن في الأصل أن هناك أربعة إلى خمسة مقاتلين، ووفقا للشرطة تم تحييد اثنين من الإرهابيين. وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، مساء أمس الجمعة، مسؤوليتها عن الهجوم على الفندق. كان انتحاريان يستقلان مركبتين فجرا نفسيهما قبل الهجوم مباشرة وأطلقوا النار.