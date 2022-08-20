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أميركا تجيز لقاحاً جديداً للمراهقين ضد كورونا

مراهق يتلقى حقنة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة
20 أغسطس 2022 21:28

قالت شركة تطوير اللقاحات الأميركية «نوفافاكس» إن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية منحت تصريحا موسعا للاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لكوفيد-19 الذي يضم عنصرا لتقوية الاستجابة، مع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.
وقالت الشركة الأميركية إن اللقاح هو أول لقاح لكوفيد-19 قائم على البروتين مصرح به في الولايات المتحدة.
وأشارت الشركة إلى أن جرعات اللقاح متاحة للاستخدام مع المراهقين بناء على توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وفي يوليو 2022، منحت إدارة الأغذية والعقاقير تصريحا للاستخدام الطارئ لسلسلة أولية من جرعتين في البالغين الذين تتراوح أعمارهم على 18 عاما، تليها توصية من اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتأييد من مراكز السيطرة على الأمراض.

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المصدر: د ب أ
الولايات المتحدة
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