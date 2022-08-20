روسيا توجه اتهاماً لأوكرانيا بشأن جنود في زابوريجيا
دورية من الجيش الروسي
20 أغسطس 2022 19:48
اتهمت موسكو، اليوم السبت، أوكرانيا بتسميم بعض الجنود الروس في منطقة زابوريجيا في أواخر شهر يوليو الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عدداً من جنودها نُقلوا إلى مستشفى عسكري مصابين بعلامات تسمم خطير في 31 يوليو. وأظهرت الاختبارات وجود مادة "توكسين البوتولينوم ب" السامة في أجسادهم. وأضافت الوزارة في بيان "تعكف روسيا على جمع أدلة داعمة مع نتائج جميع التحليلات". ولم تذكر عدد الجنود الذين عانوا من التسمم أو حالتهم الآن. و"توكسين البوتولينوم من النوع ب" هو سم عصبي يمكن أن يسبب التسمم الغذائي عند تناوله في منتجات غذائية ملوثة سابقا، ولكن يمكن أن يكون له استخدامات طبية أيضا.وقال مستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية، ردا على هذا الاتهام الروسي، إن التسمم المزعوم ربما نجم عن تناول الجنود الروس لحوما معلبة منتهية الصلاحية. وأضاف أنطون جيراشتشينكو، على تطبيق "تلغرام" قائلا "لم توضح الوزارة (وزارة الدفاع الروسية) ما إذا كان التسمم ناتجا عن لحوم معلبة منتهية الصلاحية، والتي غالبا ما يوجد فيها توكسين البوتولينوم". وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تجري تحقيقا إضافيا في واقعة أدت إلى إصابة مسؤول محلي في منطقة خيرسون، بالمرض. وأصيب سالدو، وهو رئيس بلدية سابق لمدينة خيرسون، بالمرض في أوائل أغسطس.