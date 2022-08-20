اندلاع حريق في مدينة الإسكندرية المصرية

شب حريق، اليوم السبت، في محيط مركز التسوق "كارفور سيتى سنتر" في مدينة الإسكندرية المصرية، وتصاعد دخان كثيف من موقع الحريق. وأعلنت الحماية المدنية المصرية الدفع بالعديد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وتجري مكافحة الحريق. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن المجمّع شهد انقطاع التيار الكهربائي، مساء أمس الجمعة، لفترات طويلة، ما تسبب في غلق منطقة المطاعم والمحلات. ونقل موقع "بوابة الأهرام" أن فرق الحماية المدنية، "تمكنت من السيطرة" على الحريق و"إخماده". وأضاف الموقع الإلكتروني "تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح" المبنى من الخارج، وامتد إلى "مظلة" خاصة بإحدى البوابات.