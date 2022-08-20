موسكو تعلق على احتمال منع الروس من دخول دول أوروبية
سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي
20 أغسطس 2022 18:59
وصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، مقترح الاتحاد الأوروبي بمنع إصدار تأشيرات للسياح الروس بـ"السياسة النازية". وقال شويجو، في كلمة أمام المؤتمر الدولي الأول لمناهضة الفاشية بالقرب من العاصمة موسكو "نرى تجسيدا واضحا آخر للسياسات النازية فيما يدفع مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى بفكرة تنم عن الرهاب من روسيا في هيئة منع دخول كل الروس لدول الاتحاد الأوروبي". وأدخلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، سياسات بشكل أحادي تقيد أو تلغي التأشيرات للروس رداً على الأزمة الأوكرانية. وتخطط فنلندا لخفض تدريجي لعدد التأشيرات الصادرة للروس اعتبارا من سبتمبر، وبولندا تدرس اتخاذ خطوات مماثلة. وتدعو الدنمارك إلى نهج عبر الاتحاد الأوروبي ولكنها قالت أيضا إنه يمكنها اتخاذ إجراء بمفردها.