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16 قتيلا واحتجاز رهائن باقتحام فندق في مقديشو

الشرطة تنتشر في مقديشو بعد اقتحام الفندق
20 أغسطس 2022 18:20

قال مسؤولون أمنيون في الصومال، اليوم السبت، إن 16 شخصا قتلوا عندما اقتحم عناصر من حركة "الشباب" الإرهابية فندقا في العاصمة مقديشو.
وذكرت وسائل إعلام أن 40 شخصا آخرين أصيبوا في الهجومالذي بدأ مساء أمس الجمعة.
وقالت الشرطة إن منفذي الهجوم فجروا عبوتين ناسفتين خارج فندق «حياة»، ثم اقتحموا المبنى وفتحوا نيران أسلحتهم.
كانت حصيلة سابقة أوردها ضابط مخابرات لرويترز أفادت بمقتل 12 فيما أكدت حصيلة أخرى مقتل 13 شخصا.
وأعلنت الحركة المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب مجموعة «سايت» للاستخبارات التي تتابع بيانات الجماعات المتطرفة.
وأفاد ضابط مخابرات بأن المسلحين يحتجزون عدداً غير معروف من الرهائن في الطابق الثاني من الفندق، مما حال دون استخدام السلطات للأسلحة الثقيلة.
وأضاف أنهم قاموا أيضاً بتفجير السلالم حتى يصعب الوصول إلى طوابق معينة.
وأكد الضابط في الشرطة إبراهيم دوالي إنقاذ معظم المدنيين الذين كانوا في الفندق عند وقوع الهجوم مساء الجمعة.
وقال لفرانس برس «ستعلن القوات الأمنية في أي لحظة انتهاء الحصار. وقد استغرق وقتا طويلا بسبب درجة تعقيد مهمة الإنقاذ».
وأوضح مدير مستشفى الصدمات الرئيسي في مقديشو محمد عبد الرحمن جامع أن المنشأة تعالج 40 شخصا على الأقل أصيبوا في اعتداء الفندق وفي ضربة منفصلة بقذيفة هاون في منطقة أخرى في العاصمة.
وتسببت الانفجارات في تصاعد أعمدة دخان فوق منطقة بها تقاطع طرق مزدحم مساء الجمعة، وكان صوت إطلاق النار لا يزال يدوي في أنحاء العاصمة بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.
وأفاد شهود بأن أصوات انفجارات دوت في أثناء الليل، بينما حاولت القوات الحكومية انتزاع السيطرة على الفندق من المسلحين.
وأضافوا أن الاشتباكات دمرت أجزاء كبيرة من الفندق.

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المصدر: وكالات
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