جوتيريش يدلي بتصريح بشأن الأغذية والأسمدة الروسية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إنه يتعين على الحكومات والقطاع الخاص التعاون لتوصيل الأغذية والأسمدة الروسية وكذلك الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي. وأبلغ جوتيريش مؤتمرا صحفيا في إسطنبول "الجزء الآخر من هذا الاتفاق الشامل هو وصول الأغذية والأسمدة الروسية التي لا تخضع لعقوبات دون عوائق إلى الأسواق العالمية. من المهم أن تتعاون جميع الحكومات والقطاع الخاص لتسليمها إلى السوق". وأضاف "إن الحصول على المزيد من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا أمر بالغ الأهمية لتهدئة أسواق السلع الأساسية وخفض الأسعار للمستهلكين". كانت الأمم المتحدة وتركيا توسطتا في اتفاق وقعته، في إسطنبول نهاية يوليو الماضي، كل من موسكو وكييف لاستئناف تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، البلدين المنتجين الكبيرين للقمح والذرة وحبوب الزيوت النباتية، لتفادي أزمة غذائية عالمية. وزار جوتيريش، خلال اليومين الماضيين، أوكرانيا والتقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان. كما زار الأمين العام للأمم المتحدة ميناء مدينة أوديسا الأوكرانية الذي تصدر منه الحبوب.