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15 قتيلاً بفيضانات وانهيارات أرضية في الهند

جسر للسكك الحديدية جرفته السيول في الهند
20 أغسطس 2022 17:24

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم في الهند إثر انزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا، على ما أفادت السلطات اليوم السبت.
تحدث الانزلاقات والفيضانات غالباً في الهند خلال فترة هطول الأمطار الموسمية (ما بين يونيو وسبتمبر) ويقدر الخبراء أن التغير المناخي يتسبب في تزايد تواترها وحدتها ومن طابعها الفجائي.
وأعلنت الحكومة، في بيان، إرسال مسعفين إلى منطقة «ماندي» في إقليم «هيماشيل براديش» (شمال)، حيث جرف الفيضان منزلين وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص.
وقتل في المنطقة، إثر الانزلاقات الأرضية والفيضانات، سبعة أشخاص آخرين.
وأظهرت صور بثها التلفزيون جزءاً من جسر للسكك الحديدية جرفه الطوفان في منطقة «كانغرا»، وفقاً لبيان الحكومة.
وعلق 19 شخصاً فوق أسطح عدد من المنازل بعد أن فاجأتهم السيول قبل أن يتم إنقاذهم.
وأغلقت المدارس أبوابها في المناطق الأكثر تضرراً.
وتجذب المنطقة العديد من السياح بفضل جبالها المكسوة بالثلج.
وقتل ثمانية أشخاص في يوليو الفائت، إثر سيول مفاجئة اجتاحت مخيماً في منطقة كشمير المجاورة.

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المصدر: آ ف ب
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