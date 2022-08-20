العراق يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

أعربت وزارة الخارجيّة العراقية، اليوم السبت، عن تعازيها للجزائر في ضحايا حوادث الحرائق التي اندلعت في عددٍ من الولايات وأودت بحياة عددٍ من المواطنين وجرح آخرين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "نُشارِكُ أشقاءنا في الجزائر حكومةً وشعباً حُزنَهم في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتنا لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".

وكانت مصالح الحماية المدنية بالجزائر أعلنت، الخميس الماضي، سقوط 37 قتيلا و183 مصابا جراء الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق شرقي البلاد.