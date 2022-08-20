الأحد 21 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

العراق يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق
20 أغسطس 2022 15:50

 أعربت وزارة الخارجيّة العراقية، اليوم السبت، عن تعازيها للجزائر في ضحايا حوادث الحرائق التي اندلعت في عددٍ من الولايات وأودت بحياة عددٍ من المواطنين وجرح آخرين.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "نُشارِكُ أشقاءنا في الجزائر حكومةً وشعباً حُزنَهم في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتنا لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".
وكانت مصالح الحماية المدنية بالجزائر أعلنت، الخميس الماضي، سقوط 37 قتيلا و183 مصابا جراء الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق شرقي البلاد.

أخبار ذات صلة
احتراق 10 آلاف هكتار من غابات محميّة جزائرية
ليون يمدّد عقد شرقي
المصدر: د ب أ
الجزائر
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية
اليوم 10:59
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
عربي ودولي
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
اليوم 10:56
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
الرياضي
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
اليوم 10:49
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
الرياضي
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
اليوم 10:46
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
عربي ودولي
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©