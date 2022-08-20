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ارتفاع منسوب مياه نهر الراين في ألمانيا

ارتفاع منسوب مياه نهر الراين في ألمانيا
20 أغسطس 2022 14:10

 ارتفع منسوب مياه نهر الراين، بعد تراجع استمر عدة أيام بفعل الطقس الجاف، بمقدار عدة سنتيمترات مجددا في غرب ألمانيا.
وبحسب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات المائية والشحن في ألمانيا (جي دي دابليو إس)، بلغ مستوى المياه القياسي 44 سم صباح يوم السبت عند نقطة القياس المعيارية في كاوب، بين مدينتي ماينتس وكوبلنتس في غرب البلاد، ارتفاعا من 35 سم ظهر أمس الجمعة.
تجدر الإشارة إلى أن مستويات المياه التي يتم قياسها عند نقاط معيارية على طول النهر هي قراءات معيارية تختلف عن العمق الفعلي للمياه.
وبحسب البيانات، فإن العمق الفعلي عند نقطة كاوب بلغت 1.45 متر حتى أمس الجمعة.
وقال مسؤولون إن التوقعات تشير إلى أن منسوب المياه قد يرتفع إلى 1.50 متر بحلول الثلاثاء المقبل ثم يبدأ في الانخفاض مجددا.
وتعاني سفن الشحن والركاب منذ أسابيع من انخفاض منسوب المياه في النهر، واضطر الربابنة لأن يأخذوا غاطس السفينة في الحسبان عند تحميل حمولتهم.
وقد تضطر السفن إلى حمل حمولة أقل بكثير عندما يكون مستوى المياه منخفضا، ما يعني أنه سيكون من الصعب نقل الفحم والنفط على نهر الراين، وسيتعين في هذه الحالة نقل الكثير عن طريق البر والسكك الحديدية.

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المصدر: د ب أ
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