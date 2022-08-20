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عربي ودولي

قصف عراقي يستهدف «داعش» شمالي بغداد

قصف عراقي يستهدف «داعش» شمالي بغداد
20 أغسطس 2022 14:06

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن مقاتلات حربية عراقية نفذت ضربات جوية استهدفت تجمعا لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين في محافظة صلاح الدين 180 كم شمالي بغداد.

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وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، أن فرقها رصدت تحركات لعناصر داعش الإرهابية، وعلى اثر ذلك نفذت طائرات القوة الجوية العراقية  ضربة جوية استهدفت تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.
وأوضحت أنه "سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لأسماء ومناصب المجرمين الذين تم استهدافهم في وقت لاحق"  ، لافتة إلى أن "وكالة الاستخبارات تعمل وفق خطة معدة لإنهاء تواجد عصابات داعش الإرهابية على أرض العراق".

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
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