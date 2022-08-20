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هجوم بطائرة مسيّرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

هجوم بطائرة مسيّرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود
20 أغسطس 2022 13:46

استهدف هجوم السبت مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في منطقة سيباستوبول دون أن يخلف إصابات، على ما أفاد حاكم المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجايف.
وقال رازفوزجايف في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "تم ضرب الطائرة المسيّرة فوق مقر الأسطول وسقطت على السقف واندلعت منها النيران".
ولم يخلف الحادث "أضرارا بالغة" ولا إصابات، وفق ما أفاد الحاكم محمّلا القوات الأوكرانية مسؤولية العملية.
وهذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود في سيباستوبول في أقل من شهر.
وفي 31 يوليو، استهدفت طائرة مسيّرة مقر الأسطول الروسي وتسببت في إصابة خمسة من العاملين في المكان بجروح وتم إلغاء كل الاحتفالاات المقررة يومها.
ونفت أوكرانيا ضلوعها في الهجوم بعد أن حملتها روسيا مسؤوليته، معتبرة اتهامات الروس "استفزازية".
ويأتي الهجوم تزامنا مع تضاعف حدوث انفجارات وهجمات أخرى تستهدف البنى التحتية العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم.

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