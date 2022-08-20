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ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل الإصابة بكورونا

ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل الإصابة بكورونا
20 أغسطس 2022 11:36

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 302.9، مقابل 312.5 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 342.2، وقبل شهر 740.1. وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 36 ألفا و295 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 45 ألفا و859 إصابة يوم السبت الماضي.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 121 حالة وفاة، مقابل 137 حالة وفاة قبل أسبوع.

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