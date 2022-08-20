تراجع حدة الأمطار الغزيرة في نيوزيلندا

خفت اليوم السبت حدة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا على مدى أربعة أيام وأجبرت مئات الأشخاص على ترك منازلهم.

وكانت نيلسون، الواقعة على الساحل الشمالي للجزيرة الجنوبية، الأكثر تضررا مع إخلاء مئات المنازل الأسبوع الماضي وإعلان عدم صلاحية بعض المناطق للسكن بسبب الأمطار.

وهطلت أمطار غزيرة على الجزيرة الشمالية أيضا مما تسبب في عزل بلدات وغمر الطرق والمنازل بالمياه وإجبار السلطات على القيام بعمليات إجلاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية (ميتسيرفيس) اليوم السبت إن حدة الأمطار تراجعت في المناطق الشمالية والوسطى من نيوزيلندا وألغيت التحذيرات من الأمطار الغزيرة.

ولا يزال التحذير من هطول أمطار غزيرة ساريا في فيوردلاند في جنوب غرب الجزيرة الجنوبية.