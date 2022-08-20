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مقتل 8 أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية

مقتل 8 أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة الصومالية
20 أغسطس 2022 09:03

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم شنه متطرفون إسلاميون في حركة الشباب على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، كما أعلن مسؤول أمني السبت.
وقال المسؤول محمد عبد القادر إن "القوات الأمنية واصلت تحييد الارهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق". وأضاف "تم إنقاذ معظم الأشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الان".
واقتحم مسلحون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق الحياة مساء الجمعة وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل.
وأضاف عبد القادر أن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين بينهم أطفال كانوا محاصرين في المبنى".
وكان المهاجمون لا يزالون مختبئين في الفندق في ساعة مبكرة من صباح السبت.
وسمع أزيز رصاص ودوي انفجارات متقطعة في المنطقة.

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